Equipe Ambiental de Ribeirão Pires salva capivara presa em armadilha

Da Redação



03/11/2021 | 13:39



A Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção à Fauna e Bem Estar, salvou uma capivara que estava presa em um armadilha de arames farpados nesta segunda-feira (1), em Ouro Fino Paulista.

Uma criança que passava por uma mata ouviu o choro de um animal e avisou um adulto que, ao entrar na floresta, encontrou a capivara e acionou o departamento. Capturado, o animal recebeu atendimento e está sob observação.

De acordo com a veterinária do departamento, Maria Cavalari, a capivara precisou de uma atenção especial da equipe, já que estava bem machucada, mas no final ficou bem. “O pescoço dela estava bem machucado devido aos arames farpados. A equipe permaneceu por quatro horas realizando os procedimentos necessários e agora o animal já está com as feridas limpas e cuidadas, todos os parasitas foram removidos e ela recebeu a medicação necessária”, completou.

Lembrando que é proibido a caça de animais em todo território nacional, pela lei nº 5197/67 da Constituição Brasileira. Além dela, a lei municipal 4904/05 proíbe o uso de arames farpados para fechamentos de muros e terrenos em Ribeirão Pires.

Para denúncias, resgates ou entregas voluntárias os números do departamento são: 11 4824-4197 ou 11 97211-1112, o segundo atende também pelo WhatsApp.