MC Livinho se despede e agradece São Caetano por sonho de ser jogador de futebol

03/11/2021 | 13:28



O sonho acabou. Chegou ao fim a trajetória do funkeiro MC Livinho como jogador do São Caetano. O artista anunciou a despedida do time do ABC na terça-feira através de um vídeo publicado nas redes sociais. Chorando, o jogador agradeceu ao clube por conseguir realizar o seu sonho de se tornar jogador profissional.

"Me dediquei todo esse tempo, todos esses dias, me concentrei, treinei. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, muito grato ao São Caetano por ter aberto essa porta para mim, realizar esse sonho. O ciclo se encerra por aqui hoje, mas quero agradecer a todos que torceram por mim", disse Livinho.

O fim da trajetória do cantor de 26 anos com a camisa do São Caetano coincide com a queda do time na Copa Paulista. Horas antes do fim da parceria, a equipe foi eliminada na semifinal do torneio após ser derrotada por 2 a 0 pelo São Bernardo.

Atuando como atacante, MC Livinho deixa o São Caetano sem balançar as redes. A estreia, ocorrida no mês de setembro, pareceu promissora. Em seus primeiros minutos em campo, ele sofreu o pênalti que resultou no empate contra a Portuguesa. Na partida seguinte, porém, acabou tropeçando na bola e dando início à jogada do segundo gol do Taubaté na derrota por 3 a 0.

O tão sonhado gol por pouco não saiu há duas semanas, no empate por 1 a 1 contra o XV de Piracicaba, mas o funkeiro colocou para fora uma bola que recebeu próximo à pequena área, cara a cara com o goleiro adversário.

Conhecido pelas letras ousadas, Livinho conciliou os palcos com os treinamentos ainda em 2018, quando passou por um período de testes no Oeste. Dois anos depois foi anunciado pelo Audax, mas a agenda de shows o impediu de jogar pela equipe. Com a ausência de eventos com público por causa da pandemia, o artista assinou com o São Caetano neste ano para finalmente realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional.