Dois homens morrem antes de show em homenagem ao ABBA na Suécia

03/11/2021 | 12:13



Dois homens morreram quando um deles saltou ou caiu do 7º andar de um centro cultural na Suécia e caiu no outro, informou a polícia sueca. O homem de 80 anos que caiu no saguão de Uppsala Konsert e Kongress na noite de terça-feira, 2, morreu no local ao norte de Estocolmo. Já o homem de 60 anos que foi atingido morreu depois de ser levado ao hospital. Uma mulher que estava com o homem atingido se machucou, mas seus ferimentos não foram considerados fatais, disse a polícia.

Um concerto em homenagem aos cantores Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, do ABBA, estava programado no centro cultural na noite de terça-feira, mas foi cancelado. O centro cultural da cidade de Uppsala hospeda concertos e outros eventos em um prédio de oito andares com fachada espelhada e chapas de metal angulares que lembram cristal.

O site do local informou que o centro estará fechado de quarta a sexta-feira por causa das mortes. "Todos estamos chocados com o trágico acidente e nossos pensamentos vão para os falecidos, seus amigos e familiares", diz mensagem no site de Uppsala Konsert e Kongress. Fonte: Associated Press.