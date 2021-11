O fim está próximo! Netflix divulga trailer dos cinco episódios finais de La Casa de Papel

03/11/2021 | 12:11



Está quase na hora de cantarmos Bella Ciao pela última vez! Faltando apenas um mês para o público de casa descobrir como terminará o assalto mais famoso da história, a Netflix divulgou nesta quarta-feira, dia 3, um novo trailer dos cinco episódios finais de La Casa de Papel. Qual será o destino do Professor, interpretado por Álvaro Morte, e de toda a gangue?

No vídeo, os personagens sofrem as consequências da morte de uma companheira e bola um plano para lá de ousado para retirar o ouro do Banco da Espanha sem ninguém perceber. No entanto, o Professor comete o maior erro de sua vida e coloca tudo em jogo. Eita!

O volume dois da parte cinco está prevista para estrear na plataforma de streaming no dia 3 de dezembro, e promete encerrar a jornada em grande estilo. Já prepararam os lencinhos?