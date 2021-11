Ana Maria Braga manda recado: É um pouco mais complicado do que uma simples queda

03/11/2021 | 11:10



Ana Maria Braga apareceu na manhã desta quarta-feira, dia 3, no Mais Você, para falar sobre como está seu estado de saúde após sofrer uma queda na última semana. Ainda afastada do comando da atração, a apresentadora falou diretamente de sua própria casa, revelando que só voltará ao programa segunda-feira, dia 8.

- Eu quero agradecer a vocês, pois eu tenho acompanhado aqui de casa o trabalho que vocês têm feito, muito obrigada pelo carinho que vocês têm tratado o pessoal de casa. Eu não teria feito melhor. Quero agradecer pelo carinho que vocês têm tratado nossa casa aí. Quando a gente precisa, a gente sabe com quem pode contar, como é o caso de vocês e toda a minha equipe, disse ela inicialmente, se direcionando a Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que a substituíram no programa.

Ana ainda afirmou que o tombo que sofreu na cozinha de sua casa não foi uma simples queda, mas não deu detalhes sobre o diagnóstico de seu quadro:

- Quero agradecer a todo mundo que tem mandado recado, não pude responder todo mundo, nem explicar aos meus amigos, que não os vi também. Foi um período de recolhimento. Às vezes coisas inesperadas acontecem com a gente. Eu vou, no meio do meu caminho de volta, tentar explicar que às vezes é mais complicado do que uma simples queda. Podemos falar da queda? Uma coisa é levar um tombo e ter uma explicação, mas não é bem isso. O corpo da gente, o organismo...é uma coisa que a gente desconhece. Se tem um cansaço aqui ou ali, às vezes a gente não dá importância. E de repente uma surpresa como essa me pegou pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo e você só descobre quando você cai, literalmente. Quero agradecer porque vocês que seguraram a minha barra aí e ao pessoa de casa, pela paciência e carinho nas redes sociais.

A apresentadora precisou ficar internada em observação e para realizar alguns exames após sofrer a queda na cozinha de casa. Ela teve alta após alguns dias e segue se recuperando em casa.