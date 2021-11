Manicure recusa herança de 38 mil reais deixada por atriz de Game Of Thrones

03/11/2021 | 11:10



A atriz Diana Rigg, que morreu em 2020 aos 82 anos de idade, deixou uma parte da herança para a sua manicure, Jessica Zhu. Segundo o site Daily Mail, a artista deixou cinco mil libras, algo em torno de 38 mil reais, para a esteticista.

No entanto, Jessica, que estava com Diana no dia em que ela morreu, recusou o dinheiro e disse que ele deveria ficar com o neto da artista:

- Eu disse à filha de Diana que o dinheiro deveria ir para o neto dela, porque eu fiz o que fiz por amor. Tínhamos um relacionamento muito especial.

Jessica começou a ser manicure da atriz, que interpretou Olenna Tyrell na série Game Of Thrones, em 2001. Na ocasião, ela não sabia que Diana era uma artista famosa:

- Ela era tão generosa e realista que você não saberia... Ela estava feliz com as coisas simples da vida, como uma xícara de café. Diana tratou todas as meninas no salão como uma família e era uma senhora muito experiente, que nos dava conselhos sobre a vida.

A manicure ainda esteve com a atriz quando ela foi diagnosticada com câncer, em março de 2020:

- Tive a sorte de Diana querer se despedir de mim quando estava doente e hospitalizada em março. Eu estava com ela até o último minuto de vida, porque queria estar com ela. Tínhamos as mesmas velhas conversas que tínhamos no salão. Fiquei muito triste quando ela morreu. Ela sempre me disse para não ficar chateada quando ela morresse. Eu não percebi que Diana deixou cinco mil libras para mim, porque eu estava com ela por amor e bondade, e disse a ela que não queria nada dela.

O dinheiro irá para o neto de Diana, Jack Stirling Garvey, de quatro anos de idade, que é filho de Rachel Stirling e Guy Garvey.