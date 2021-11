Em meio a rumores de affair, João Guilherme posa abraçadinho com Duda Reis

03/11/2021 | 11:10



João Guilherme e Duda Reis aproveitaram juntinhos o show de Zé Felipe, em São Paulo. Em clima de romance, o filho de Leonardo chegou a admitir que vive uma amizade colorida com a modelo e até postou uma foto com ela nas redes sociais.

Na imagem, ele escreveu:

Duda Reis você é demais.

Já em entrevista para o youtuber Matheus Massafera, ele desclarou:

- Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: Você sabe que essa parada é amizade colorida, né? A gente é amigo e a gente se beija, se gosta, mas é amizade. Ela falou: Faz sentido.

Rumores com Larissa Manoela

Após o término com Jade Picon, o que não faltam são rumores em relação a vida amorosa de João. Em entrevista para Virginia Fonseca e Camila Loures para o PodCats, o ator comentou sobre os boatos envolvendo uma possível volta com Larissa Manoela. Vale lembrar que João voltou a seguir a ex nas redes sociais.

- A galera é muito fanfiqueira. A gente estava junto na festa porque temos amigos em comum, ela mora lá no Rio agora e o meu amigo é amigo dela. Nós nos encontramos lá numa festa de Halloween, trocamos ideia, certo tempo que a gente não conversava, porque a gente sempre foi amigo, gosto dela.

Provocado por Zé Felipe, que também estava participando da conversa, João rebateu:

- Mas ex é f*** da. Ficar beijando ex na boca dá vontade de voltar ao namoro, eu pelo menos acho isso. Ficar beijando ex não é legal não.

Mais tarde, ele também relembrou de um momento delicado que passou no namoro com Larissa Manoela e disparou:

- Eu traí a Larissa Manoela quanto eu tinha 14 anos.

Então Virgínia respondeu surpresa:

- Foi mesmo? Eu pensei que era fic [mentira]! Aí vocês terminaram por causa disso?.

- Foi. Não, não sei se foi por causa disso. Ela me perdoou. Não lembro, faz muito tempo, conta João.

Polêmicas com Jade Picon

Outro assunto que também foi debatido pelo grupo foi a suposta ficada de Jade Picon e Neymar Jr.

Botei fé quando saiu [a notícia]. Eu sabia que ela tinha ido lá, eu tinha trombado com ela no dia. Eles estavam lá. Estava ela, os amigos dele. O Neymar não é besta. Eu não fiquei mal. Ia esperar que a pessoa me contasse? Segue o baile, contou João Guilherme.

Com mais de um mês fora do Brasil, Jade declarou nas redes sociais que não tem planos de voltar ao país. Ao postar uma foto ao lado das malas, ela escreveu:

Essa viagem só melhora a cada dia que passa! Quantas aventuras, lugares, pessoas, momentos? não sei quando eu volto para o Brasil, mas tenho certeza que volto com um sentimento maravilhoso por poder viver tudo que tenho vivido.