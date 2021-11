Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/11/2021 | 11:01



Chegou ao fim a passagem de MC Livinho no São Caetano. O artista, que não foi relacionado pelo técnico Max Sandro para o segundo jogo das semifinais da Copa Paulista, contra o São Bernardo FC, na noite de terça-feira (o Tigre venceu por 2 a 0 e avançou à final), publicou alguns stories no Instagram agradecendo (em meio a lágrimas) a experiência no Azulão, pelo qual teve a oportunidade de disputar oito jogos no torneio estadual.

"Obrigado a todos que torceram por mim nesse sonho que realizei no futebol, em ser jogador profissional. Me dediquei todo este tempo, me concentrei, treinei. Sou grato a Deus pela oportunidade e ao São Caetano por ter aberto essa porta para mim. O ciclo se encerra por aqui", enalteceu o cantor.

Livinho ainda justificou o motivo pelo qual não foi relacionado para a partida contra o São Bernardo FC. "Ontem (segunda) teve treino, treinei normal, teve trabalho com os titulares, depois com os reservas e o professor não me chamou. Eu estava com desconforto muscular, bem pouco, fui para casa descansar e o professor achou por bem não me levar", lamentou o atacante, que continuou. "No último jogo (primeira partida da semifinal) também o professor achou por bem não me colocar (ficou no banco). Estava bem, com esperança de jogar, mas está tranquilo, vamos que vamos, sou muito grato, obrigado. Entendo e respeito a decisão de todos."

No fim, Livinho ainda recordou uma pessoa fundamental para que, mesmo aos 26 anos, lutasse para tentar jogar profissionalmente. "Consegui realizar esse sonho. Estou muito feliz e grato, só não consegui fazer o que estava em mente, que era fazer um gol no profissional e dedicar ao meu avô, que sempre me levou para jogar, sempre acreditou que eu poderia me tornar jogador. Então, vozão, te amo, onde você estiver", disse, enxugando as lágrimas. O vídeo foi precedido com uma imagem de agradecimento ao Azulão.