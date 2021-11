PMI de serviços (final) dos EUA sobe a 58,7 em outubro

03/11/2021 | 10:59



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos avançou de 54,9 em setembro a 58,7 na leitura final de outubro, informou nesta quarta-feira a IHS Markit, no maior nível desde julho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 58,5. Já o PMI composto do país, que também abrange a indústria, subiu de 55,0 em setembro a 57,6 em outubro, também na máxima desde julho. Segundo a consultoria, o resultado neste caso continua a ser freado por problemas na oferta. Com informações da Dow Jones Newswires.