Ex-A Fazenda Neném, dupla de Pepê, relata assalto que sofreu: -Eu achei que ia morrer

03/11/2021 | 10:10



Neném, da dupla com Pepê, compartilhou com seus seguidores na última segunda-feira, dia primeiro, momentos difíceis que passou durante um assalto.

A ex-A Fazenda disse que seu carro foi roubado e tudo foi tão rápido que ela nem teve reação, apenas pegou o celular e o remédio da filha e foi jogada para fora do veículo.

- Muita gente está perguntando se o ladrão fez algum mal para mim. Graças a Deus foi muito rápido. Ele estava muito nervoso, machucou o meu braço. Ficou muito roxo, não sei se dá para ver, todo roxo. Ele machucou porque pegou muito forte. Me arrancou de dentro do carro. Eu falei: Espera só um pouquinho, só vou pegar o remédio da minha filha. E ele respondeu: Pega logo isso e sai fora do carro. Foi o tempo de eu pegar o remédio e o celular. Ele não viu que eu peguei o celular. Peguei e ele me jogou para fora do carro, e foi embora.

A cantora também aproveitou para agradecer aos fãs por toda a ajuda, e contou que no dia seguinte cedo, Pepê recebeu uma ligação dizendo que a polícia havia encontrado o carro. Mesmo assim, ela relatou a frustração pelo ocorrido e disse ter achado que ia morrer.

- Que isso nunca aconteça com ninguém. É horrível. Você se sente indefeso. É como se tivesse perdido um pedaço de um braço, de uma perna. Você não consegue reagir. Dá uma raiva, porque não consegue reagir, pensar. Fica com aquele medo. E fica pensando: Pronto, é agora que vou morrer. Juro por tudo que é mais sagrado que achei que ia morrer. Que dessa vez eu ia morrer. Ele bateu umas vinte vezes no vidro com a arma. Eu achei que a arma uma hora ia disparar na minha cabeça. Ele abriu a porta e graças a Deus deu tudo certo.