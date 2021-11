Taxas de juros disparam com tom 'hawskish' da ata e PEC dos Precatório no radar

03/11/2021 | 09:48



Os juros futuros disparam na manhã desta quarta-feira, com os mais curtos com avanço de 30 pontos-base após o Banco Central ter sinalizado na ata do Copom que pode ir além da alta de 150 pontos-base da Selic. O BC também afirma ser que o grau apropriado de aperto monetário é "significativamente mais contracionista" do que o utilizado no cenário básico. Além disso, o mercado está cauteloso diante da expectativa de votação da PEC dos Precatórios na Câmara.

"Dúvida agora é se o BCB está preocupado com a atividade vs estar de mãos atadas ao consenso do mercado. Ruídos na comunicação devem seguir gerando volatilidade na curva e dificultando o trabalho do Tesouro, que não tem conseguido emitir nas ultimas semanas, reduzindo o conforto com o colchão de liquidez, mesmo que ainda em um patamar com bastante margem de manobra", diz o operador de renda fixa sênior da Renascença DTVM, Luis Felipe Laudisio, em relatório.

Às 9h27 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 subia para 12,61%, de 12,29% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 12,79%, de 12,49%, e o para janeiro de 2027 batia máxima de 12,74%, de 12,53% no ajuste anterior.