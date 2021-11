Luísa Sonza e Jão brigam feio às vésperas do lançamento do clipe em parceria

03/11/2021 | 09:10



Luísa Sonza está com tudo! A cantora acaba de lançar a música Fugitivos, em parceria com o cantor Jão, que faz parte de uma surpresa para os fãs irem se preparando para o álbum DOCE 22. A canção também ganhou um clipe inédito!

No Instagram, Luísa compartilhou algumas fotos de bastidores do clipe. Nelas, a loira posou usando looks ousados de couro e peças exibindo seu corpo, e também apareceu juntinho de Jão.

O lançamento do clipe contou com uma festa para comemorar, e é claro que Luísa não poderia deixar de escolher um look marcante para o grande dia, né? O tema da festa foi anos 2000, e ela se inspirou em Christina Aguilera, usando um top cruzado e minissaia com correntes. As peças fazem referência a um look usado por Christina no VMA de 2002!

Mas parece que nem tudo foi perfeito. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Luísa e Jão brigaram feio durante as gravações de Fugitivos, e às vésperas do lançamento oficial da canção, os dois tiveram novamente uma grande discussão.

O motivo teria sido por Jão ter descoberto que a equipe de Luísa queria vazar para páginas de entretenimento imagens do beijo que causou toda a discórdia entre os dois. Quando foi interrogada pelo cantor e pela gravadora, ela garantiu que não sabia de nada sobre o assunto.

Ainda segundo a colunista, Jão teria dito para amigos que não gostou do resultado final da música e do clipe, e Luísa ficou muito irritada por ter suas ideias de cenas quentes canceladas pela equipe do cantor.

Que situação, hein?