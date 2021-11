Bruna Marquezine é criticada por usar fantasia de enfermeira no Halloween

03/11/2021 | 09:10



Bruna Marquezine se envolveu em polêmica ao postar uma foto vestida de enfermeira na noite da última terça-feira, dia 3. A atriz estava usando uma fantasia que fazia parte das comemorações de Halloween. No entanto, alguns profissionais da área e até o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) acabaram se ofendendo com a atitude.

Frente a situação, o Coren soltou um comunicado. Parte do texto dizia:

A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira, utilizada em carnavais, festas de halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião.

Nas redes sociais, a fantasia dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas questionavam porque não era errado se vestir de outras profissões, como bombeiros, médicos e afins.

Acho preconceituoso sugerir que a profissão seja desvalorizada pela fantasia, neste olhar todas as outras profissões também são? Não vejo o CRM fazer essas campanhas , acho que deveríamos nos inclinar para o que realmente desvaloriza a enfermagem.

Outros defendiam que as fantasias potencializavam a sexualização da profissão.

A imagem conduz a pensamentos contraditórios com atuação da profissão. Infelizmente é algo marginalizado no coletivo social há anos... Não é lacração e sim respeito com a enfermagem que passou e ainda passa, uma turbulência DIRETA com uma das mais ferozes e devastadoras pandemias de todos os tempos que é o Covid-19. Empatia, por favor!

Após a polêmica, Marquezine apagou o clique das redes sociais, mas não se pronunciou sobre assunto.