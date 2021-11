Advogados contestam proibição de demissão de quem recusa vacina

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



03/11/2021 | 09:11



Advogados trabalhistas contestam a portaria publicada na segunda-feira pelo governo federal que proíbe empregadores de exigirem o certificado de vacinação de seus funcionários. Eles entendem que o texto é inconstitucional e deverá ser invalidado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, que assina a portaria, afirmou que não é justo que trabalhadores sejam demitidos por justa causa por se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 e que cada um tem o direito de escolher se vai se imunizar ou não.

“Por portaria não se legisla. Caberia ao Legislativo (produzir lei) e ao Executivo sancionar. Portaria do Ministério do Trabalho é uma orientação. Ela vai contra os direitos coletivos, está prevalecendo o direito individual. A responsabilidade sobre o meio ambiente de trabalho saudável é do empregador”, afirma Lariane Del Vecchio, advogada especialista em Direito do Trabalho do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

Para Cíntia Fernandes, advogada especialista em Direito do Trabalho do escritório Mauro Menezes & Advogados, a portaria “apresenta vícios de inconstitucionalidade, tendo em vista que o Ministério do Trabalho e Previdência avança em matéria que não é de sua competência, conforme dispõe o artigo 22, I, da Constituição Federal, como também estabelece regras contrárias ao próprio texto constitucional, no que se refere à saúde pública e o meio ambiente de trabalho”, afirma.

“Na minha opinião, a justa causa não pode ser aplicada de maneira imediata. A empresa, primeiramente, tem que advertir o funcionário. E, caso o empregado continue a se negar (a ser vacinado), a empresa poderá demiti-lo por justa causa. Esse é o entendimento de TJs (Tribunais de Justiça) e TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho). Essa portaria do Executivo é contraditória ao que o Judiciário pensa em segunda instância. Esse caso ainda vai chegar ao STF certamente para ver se essa portaria vai ser derrubada, declarada inconstitucional”, afirmou Ruslan Stuchi, sócio do escritório Stuchi Advogados.

Na avaliação de Luis Fernando Riskalla, especialista em direito do trabalho e sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados, os fundamentos citados para a edição da portaria contradizem o estabelecido por artigo da Constituição que garante aos empregados a segurança e saúde em suas atividades empregatícias. “Questiona-se: como poderão os empregadores, além das ações que já lhes competem, garantir a saúde e integridade de seus empregados se não podem, ao menos, ter o controle de quem está, de fato, imunizado?”, questiona.