Trio brilha, Lakers vencem Rockets em casa e ganham embalo

03/11/2021 | 08:43



Após um início irregular, o Los Angeles Lakers parece ter se encontrado na nova temporada da NBA. Na madrugada desta quarta-feira, o time da Califórnia sofreu mais do que o esperado, mas venceu o Houston Rockets por 119 a 117, em casa, com boa atuação do seu trio de estrelas. Finalistas da última edição, o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns também venceram.

Em Los Angeles, o trio formado por LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook anotou 84 pontos, comandando a quinta vitória dos Lakers nos últimos seis jogos. A boa sequência confirma a reação da equipe na temporada, após estrear com duas derrotas consecutivas. O time de LeBron já aparece no terceiro lugar da Conferência Oeste, com cinco vitórias e três revezes.

LeBron foi o destaque dos Lakers e o cestinha da partida, com 30 pontos. Anotou ainda um "double-double" por ter registrado 10 assistências. Davis e Westbrook contribuíram com 27 pontos cada e estiveram perto de alcançar dois dígitos em dois fundamentos diferentes - ambos pegaram nove rebotes.

Pelos Rockets, Christian Wood e Jalen Green foram os principais jogadores em quadra, com 26 e 24 pontos, respectivamente. Apesar da boa atuação, não evitaram a sexta derrota em sete jogos do time de Houston na temporada. Os Rockets figuram somente na 13ª colocação da Conferência oeste.

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks apresenta campanha ainda mais irregular que os Lakers. Ao vencer o Detroit Pistons por 117 a 89, fora de casa, alcançou apenas a sua quarta vitória. Como tem o mesmo número de vitórias, é apenas o 10º colocado da Conferência Leste, que liderou com facilidade e ampla vantagem na temporada passada.

Astro da equipe, Giannis Antetokounmpo mostrou serviço nesta quarta. Foi o cestinha do confronto, com 28 pontos, e esteve perto de um "triple-double", com seus nove assistências e oito rebotes. Jerami Grant foi o destaque dos Pistons, com 21 pontos. Com apenas uma vitória em sete jogos, a franquia de Detroit é o 15º e último colocado da Conferência Leste.

Batido pelos Bucks na última final, o Phoenix Suns não apresenta situação melhor na temporada. São três derrotas e três vitórias até agora, a última delas conquistada sobre o New Orleans Pelicans por 112 a 100, diante de sua torcida.

A noite foi histórica para Chris Paul, maior referência dos Suns. O jogador de 36 anos fez história com as 18 assistências obtidas durante o jogo. Tornou-se o terceiro maior da história neste fundamento na NBA, somando 10.346 assistências em sua carreira. Deixou para trás Mark Jackson (10.334) e Steve Nash, outra estrela dos Suns (10.335). À frente de Paul estão apenas John Stockton (15.806) e Jason Kidd (12.091).

Chris Paul contribuiu ainda com 14 pontos e sete rebotes. Mikal Bridges foi o maior pontuador dos anfitriões, com 22, enquanto Jonas Valanciunas foi o cestinha da partida, pelos Pelicans, que estão em último lugar na Conferência Oeste. Os Suns ocupam o oitavo lugar da tabela.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Detroit Pistons 89 x 117 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 110 x 125 Miami Heat

Utah Jazz 119 x 113 Sacramento Kings

Phoenix Suns 112 x 100 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 119 x 117 Houston Rockets