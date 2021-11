Grazi Massafera e suposto novo affair aparecem coladinhos em resort com diárias de até cinco mil reais

03/11/2021 | 08:10



Grazi Massafera posou coladinha com Alexandre Machafer em meio aos boatos de que estão namorando. O clique foi divulgado na última terça-feira, dia 2, por um fã-clube da artista. Na imagem, a atriz está deitada em uma rede e no colo do rapaz, que aparece sem camiseta.

Apesar de não confirmarem os rumores de namoro, Grazi e Alexandre não escondem que estão fazendo uma viagem juntos pelo Ceará. Nas redes sociais, ambos compartilharam várias fotos durante os dias de descanso em locais semelhante, deixando os fãs ansiosos para que assumam o romance. Eles também apareceram juntos no aeroporto, além de posarem com fãs.

O registro não está visível nas redes sociais de Grazi e Alexandre e, no Instagram, muita gente passou a especular sobre a origem do clique compartilhado pelo fã-clube de Grazi, Pra Sempre Massafera. Internautas apontaram que a atriz teria compartilhado a imagem apenas para a lista de melhores amigos da rede social, enquanto outros acreditam que ela entregou a foto sem querer e logo tratou de deletá-la.

De acordo com o jornal Extra, o novo casal do pedaço está hospedado em um resort de luxo, localizado em meio ao cenário paradisíaco do município de Aquiraz, com diárias que podem chegar a mais de cinco mil reais.