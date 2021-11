Tronsmart faz promoção de fones e caixas de som na Aliexpress; veja principais descontos

Da Redação

Nos dias 11 e 12 de novembro, a fabricante de eletrônicos Tronsmart fará uma promoção na Aliexpress. A companhia, especializada em equipamentos sonoros, dará descontos de até 33% em seus fones de ouvido e caixas de som.

O primeiro destaque da companhia é o Tronsmart Onyx Prime. Trata-se de um fone de ouvido sem fio, do tipo ear buds. O gadget wireless tem driver duplo e híbrido. O Tronsmart Onyx Prime Wireless Earbuds entrega qualidade sonora em um grande espectro de frequência (10 Hz – 25 kHz). Os modelo, de acordo com a fabricante, oferece qualidade nos graves.

O Tronsmart Onyx Prime está disponível na loja oficial da Tronsmart e custa US$ 69,99. Entre os dias da promoção da companhia no Aliexpress, o gadget terá 33% de desconto, saindo por US$ 46,99.

Outros destaques da Tronsmart

Além do modelo, há outras promoções – de headphones a caixas de som, que sairão com 58% de desconto. O Hybrid Active Noise Cancelling Earbuds-Apollo Air, fone de ouvido, elimina ruídos em até 35db, em baixas, médias e altas frequências. O gadget tem diversos modos de cancelamento de ruído (ANC) disponíveis. O cVc 8.0, por exemplo, permite ao usuário focar na música que está sendo executada. Já o ANC off, possibilita ouvir música sem se isolar completamente do mundo exterior. No dia da promoção, sai por US$ 49,46 na Aliexpress.

O headphone esportivo Onyx Ace, desenhado de forma ergonômica, permite ao usuário utilizá-lo por longas jornadas sem que incomode. Oferece 4 microfones integrados e sistema da Qualcomm (chip e drivers). De acordo com a fabricante, o modelo tem som ultra limpo e alta fidelidade na reprodução de áudio. Com 57% de desconto, sai por US$ 25,79 na Aliexpress.

A caixa de som bluetooth Tronsmart Mega Pro oferece qualidade sonora com possibilidade de personalização – o botão EQ garante que o usuário escolha as melhores configurações para ouvir música. Tem capacidade de 120 W e transmite o áudio com qualidade 3D stereo. Com a promoção, o preço fica em US$ 91,82 na Aliexpress.

A caixa de som portátil e bluetooth Splash 1 oferece dual drivers e entrega um som balanceado (ação facilitada pelo seu design oval). Com 15 W de som stereo integrado, tem reforços nos graves e tecnologia patenteada DSP. Mesmo em volumes mais altos, de acordo com a fabricante, entrega qualidade de áudio. É voltada para ambientes externos – especialmente a pessoas que desejam ouvir música em churrascos, praias ou ao redor de uma piscina. Na promoção da Aliexpress e da Tronsmart, o modelo custa US$ 28,15.

O que é a Tronsmart?

Fundada em 2013, a companhia chinesa comemora seu oitavo aniversário. Aos poucos, a Tronsmart vem crescendo e tornou-se grande parceira da Qualcomm. Em 2018, assinou contrato com o jogador de futebol Luis Suarez, que virou embaixador da marca.

A Tronsmart já está presente em cerca de 70 países em regiões como América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia. A companhia detém 40 patentes ligadas à tecnologia, sendo a SoundPulse um de seus destaques.