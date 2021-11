Rico Melquiades, Solange Gomes, Erasmo Viana e Marina Ferrari são os indicados da semana para a Roça em A Fazenda 13!

03/11/2021 | 01:10



E foi formada a sétima Roça em A Fazenda 13!

Tiago Piquilo era o dono das Chamas da semana. Como de costume, o peão as leu para si mesmo, ficou com uma e deu a outra para um peão. Tiago ficou com a Chama Amarela e deu a Chama Vermelha para Erasmo Viana, pois já havia prometido dar para ele na semana passada.

Presente dado e já foi hora de saber do Poder da Chama de Erasmo! Ele leu em voz alta:

- O dono deste poder deve trocar todos os peões da Baia por peões da sede.

Estavam na Baia Solange Gomes, Mileide Mihaile, Dynho Alves e Dayane Mello.

Erasmo trocou os quatro peões por Bil Araújo, Gui Araújo, Marina Ferrari e por ele mesmo!

Sthe Matos é a Fazendeira da semana e foi quem abriu a votação da noite. A peoa indicou Rico Melquiades por se dizer decepcionada com o peão e não concordar com o jogo dele. Vale lembrar que no último domingo, dia 31, os dois se envolveram em uma bela discussão.

Os votos da casa resultaram em um empate entre Dynho e Solange, com cinco votos cada. A Fazendeira, Sthe, desempatou e mandou Solange para a berlinda, já que é amiga do Dynho.

Solange teve a chance de puxar alguém da nova Baia e decidiu puxar Erasmo. A justificativa da peoa foi de que se ele não tivesse votado nela, ela não teria ido para a Roça, então nada mais justo que ele ir também.

O quarto peão foi escolhido no Resta Um, mas antes, foi aberto o Poder da Chama Vermelha que estava com Tiago:

- O dono deste poder deve escolher três peões, inclusive a si próprio, para já estar a salvo do resta um antes de seu início.

Tiago então salvou Valentina, Aline e a si mesmo.

No Resta Um, o último peão enviado para a Roça foi Marina Ferrari!

Marina teve a chance de vetar uma pessoa de participar da Prova do Fazendeiro, e ela optou por vetar Erasmo.

Que noite de reviravoltas hein?