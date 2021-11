Uma gestão ineficiente

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 23:59



Mais um reflexo da má gestão interina do vereador Tite Campanella (Cidadania) à frente do Paço Municipal de São Caetano: a falta de respeito no cumprimento de uma legislação municipal considerada vitrine do governo anterior, a Cidade Limpa. E ainda ignora um projeto que ele mesmo ajudou a ser aprovado, em 2009, já que era secretário de Governo da gestão José Auricchio Júnior (PSDB). Em 2019, ele votou, como vereador, mudanças na Cidade Limpa, mas ainda ficou proibida a instalação de faixas em vias públicas. Tite está à frente de um governo que não cumpre lei.



O vereador que hoje ocupa a cadeira de prefeito responde na Justiça uma ação popular justamente por fechar os olhos, por incompetência ou intencionalmente, ao que diz a legislação municipal.



Na primeira instância, sofreu derrota, com liminar determinando a retirada de faixas na cidade. O Tribunal de Justiça entendeu diferente e reverteu a decisão. Mas o processo segue em tramitação.



Além dele, o líder do governo interino na Câmara, Gilberto Costa (Avante), e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) são alvos da ação popular por emporcalhar a cidade com poluição visual. Fato é que caberia à Prefeitura garantir a fiscalização da lei.



É importante lembrar que Tite não foi eleito prefeito e demonstra a cada dia a ineficiência no comando da cadeira principal do Palácio da Cerâmica. Nesse sentido, este Diário continuará lutando para que seja respeitado o direito do cidadão de São Caetano em eleger seu prefeito, seja liberando Auricchio para assumir seu quarto mandato ou determinando a realização de novas eleições. O fato é que é necessária uma definição.



O que não dá é para ficar nessa situação, onde uma cidade inteira tenha que ficar à espera da decisão de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, Tite Campanella continua fazendo uma péssima gestão interina, prejudicando o futuro e a imagem da cidade de São Caetano. É preciso dar um basta nisso. Pelo bem da população.