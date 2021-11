As alterações na Lei de Improbidade

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 23:59



Lei número 14.230, publicada em 26 de outubro no Diário Oficial da União, alterou a que dispõe sobre improbidade administrativa (número 8.429/1992). As principais mudanças são: previsão de um rol taxativo de condutas consideradas atos de improbidade administrativa; supressão da modalidade culposa de improbidade; exclusividade do Ministério Público para ajuizamento da ação; mudanças processuais; e prescrição da ação em oito anos (em vez de cinco).



Pondera-se que o novo texto – embora tenha enrijecido alguns aspectos em relação ao diploma anterior, como o aumento dos prazos prescricional e da suspensão de direitos políticos – amplia de modo considerável as garantias processuais e materiais não só dos agentes públicos, como dos particulares que se relacionam com o Estado.



Ademais, sócios e colaboradores não responderão mais pelo ato de improbidade imputado à empresa privada, salvo se houver comprovação de benefícios diretos. A supressão da modalidade culposa de improbidade é avanço importante, pois positivou, de modo expresso, entendimento doutrinário e jurisprudencial, que, embora difundido, é corriqueiramente desconsiderado pelos órgãos de controle e pelos tribunais.



Com a vigência da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (número 14.133/2021), a alteração tem ainda mais importância. O presente diploma licitatório, embora estabeleça maiores diálogos com o âmbito privado do que o anterior (lei número 8.666/93), prevê procedimentos internos mais complexos e robustos para a administração, prévios a qualquer contratação, cuja inobservância poderá resvalar no particular participante da licitação.



Ademais, assinala-se que outra garantia relevante na nova redação da Lei de Improbidade é a exigência de demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado do processo para a medida de indisponibilidade de bens.



Por fim, pontua-se que a nova redação veda a inversão do ônus da prova em desfavor do réu. Atualmente, não é difícil nos depararmos com situação na qual é imputada ao réu de improbidade a obrigação de comprovar a ausência de prática de ato ímprobo, o que não poderá mais ocorrer.



Espera-se, assim, que as alterações da Lei de Improbidade Administrativa potencializem o controle de ilegalidades perpetradas contra o erário, sem obstaculizar e inibir, por outro lado, a participação, na construção diária do interesse público, de agentes do Estado e particulares de boa-fé.



Isabella Martinho Eid Magdesian é graduada e mestra em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e advogada do De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados.



PALAVRA DO LEITOR

Até breve!

Muito bonitas as palavras do jornalista Raphael Rocha, editor da Cena Política, nossa primeira leitura matinal (Política, ontem). Triste perder as notícias e fatos políticos que ele sempre nos mostrou. Que continue sua trajetória de sucesso e até breve.

Moyses Cheid Junior

Capital



Hipocrisia

Quanta hipocrisia de pensar em liberar o Carnaval! Veta o Carnaval, presidente! Apenas para nós vermos governadores entrarem no STF (Supremo Tribunal Federal) para liberar e dar munição e paralisar o País com o aumento da pandemia. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.

Ailton Lima

São Bernardo



Prestes Maia

Vergonha o que a Prefeitura de Santo André está fazendo com a Avenida Prestes Maia! Gastou dinheiro com a tal nova avenida, porém, passados poucos meses após a obra, a via encontra-se abandonada! Mais de 50 grades foram arrancadas, isso próximo à Guarda Civil Municipal, onde os transeuntes atravessam, causando medo aos motoristas. O lixo continua embaixo dos viadutos Luiz Meira e Tamarutaca, onde a iluminação está bem precária! Ninguém da Prefeitura responde!

Ricardo Fernandes

Santo André



Combustíveis

Em qualquer empresa, questões fora do padrão sobem para a diretoria. Cumpre lembrar que o salário do presidente da Petrobras é de R$ 240,4 mil por mês. Será que não há inteligência na enorme estrutura dessa empresa para diminuir a dependência do comercio exterior e do dólar? Com Receita de R$ 121 bilhões – R$ 1,3 bilhão por dia no último trimestre –, será que não pode investir, trazendo parte do refino para cá, diminuindo a dependência do Exterior, por exemplo?Quanto ao governo, a Petrobras anunciou um lucro trimestral de R$ 31 bilhões, quase R$ 350 milhões por dia. Grande parte vai para o caixa do governo. Será que, pontualmente, esse dinheiro não poderia diminuir o preço na bomba em forma de subsídios? Afinal, esse lucro não estava previsto/comprometido no orçamento. Muitas coisas poderiam ser feitas além da inércia de preencher planilhas e jogar o resultado na bomba, com tanto malefício para a Pátria amada. Para finalizar, agora declaram incapacidade administrativa e vão privatizar a empresa. Aí sim, cairemos 100% na ganância de lucros da Bolsa de Nova York. O interesse estratégico e social da Pátria na área vai para o brejo.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André



Paul Harris

Falar da Biblioteca Paul Harris, em São Caetano, e de todas as coisas que ela nos proporciona, é como falar do nosso lar. Lá me sinto em casa, pois, além de ficar inteiramente à vontade como artista, sinto-me plenamente um ser humano. Ser humano que é respeitado pelo que faz e principalmente pelo que é. Para quem não sabe, nesta biblioteca funciona a Academia Popular de letras. Isso mesmo. Uma academia voltada para as pessoas que se dedicam à escrita e outras formas de arte. Sim, ela é totalmente democrática, a começar pelo ‘popular’. Lá não existe aquela formalidade, austeridade e seriedade que há nas academias voltadas às letras. Apesar de ela, e seus participantes, serem muito sérios no que fazem e propagam. Qualquer um pode participar. Escritores, poetas, ilustradores, artistas ou até mesmo pessoas que queiram apenas curtir essas manifestações ou encontrar os seus livros para lerem. Com reuniões periódicas, nós artistas e escritores expomos e nos expomos sempre que carinhosamente somos convocados.

Rubens Cavalcanti da Silva

Santo André



Culpa de quem?

Em quase dois anos do aparecimento da Covid-19, 5,045 milhões de pessoas morreram em razão desta pandemia no mundo. Porém, pelo total desprezo de Jair Bolsonaro em salvar vidas de brasileiros – o nosso País, que tem 2,8% da população mundial, hoje, em torno de 7,8 bilhões de pessoas –, infelizmente, até aqui, contabilizamos mais de 608 mil mortes pela doença, ou 12% do total dos óbitos pelo mundo. Ou seja, o Brasil, em razão deste governo negacionista e de afronta à ciência, tem um dos piores índices de mortes do universo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)





Oligarquia

Oligarquia é caracterizada como sendo grupo de interesse que controla políticas sociais e econômicas em benefício próprio. O Brasil vive hoje sob o domínio de oligarquia partidária, onde toda e qualquer matéria só é aprovada se favorável aos partidos políticos. Aqui, pelas Terras de João Ramalho, a prova cabal da atuação dessa oligarquia foi a aprovação do imoral aumento de 21 para 27 vereadores. Valendo-se de sua posse sobre mandatos, os partidos obrigaram seus 21 vassalos a aprovarem esse absurdo que, se não houver forte reação popular, deverá onerar os custos da casa em aproximadamente 30%. E você, cidadão honesto, cumpridor de suas obrigações? Vai se calar diante de mais esse descalabro?

Vanderlei A. Retondo

Santo André





Ex-presidentes

Paulatinamente, as mordomias dos ex-presidentes precisam acabar. Em 2020, só com salários foram R$ 3,3 milhões. Hoje, após o exercício do mandato, dispõem de oito funcionários até em viagens internacionais e dois automóveis às expensas do governo. Doravante, um automóvel, e ao decurso de cada ano, a redução de um funcionário até que, após o oitavo ano, zera, ou seja, sem nenhum funcionário e automóvel às expensas do governo, e em caso de viagem internacional todas as despesas serão do ex-presidente.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)