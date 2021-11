Londrina vence o Remo fora de casa e fica próximo de sair da zona de rebaixamento

02/11/2021 | 21:31



O Londrina segue vivo na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, os paranaenses enfrentaram o Remo e venceram por 1 a 0, no estádio Baenão, em Belém (PA), pela 33ª rodada. Zeca fez o gol da partida ainda no primeiro tempo. Foi o quarto jogo sem derrota e a segunda vitória consecutiva do Londrina, que soma agora com 38 pontos.

Curiosamente, os dois times não tiveram seus técnicos no banco de reservas. No Remo, Felipe Conceição foi expulso na última rodada e foi substituído pelo auxiliar João Nasser. Enquanto no Londrina, Márcio Fernandes recebeu o terceiro amarelo e deu lugar ao auxiliar e filho Márcio Fernandes Jr.

Com bola rolando, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com o Londrina ficando em vantagem no placar após falha individual do zagueiro Romércio, do Remo. Aos 28 minutos, ele saiu jogando errado e a bola sobrou para o atacante Zeca, que finalizou colocado, de fora da área, marcando um belo gol.

Atrás no placar, o Remo pressionou o Londrina pelo empate, mas não conseguiu. A melhor oportunidade do time paraense aconteceu aos 35 minutos, quando Marcondes cruzou na área, Córdoba afastou mal e a bola sobrou nos pés de Lucas Siqueira. O meia finalizou em cima de Augusto, que mesmo caído no gramado conseguiu bloquear a finalização.

No segundo tempo, o Remo saiu ainda mais para o ataque e em cinco minutos perdeu duas grandes chances. Aos dois minutos, Matheus Oliveira cobrou falta, a bola cruzou a área e passou muito perto da trave. Depois, aos cinco, Lucas Tocantins invadiu a área e chutou cruzado para defesa do goleiro César.

Como esperado, o Londrina teve postura cautelosa e esperou os contra-ataques para selar a vitória. Num desses lances, aos 15, Salatiel ganhou do zagueiro Romárcio na corrida e chutou em cima do goleiro Thiago Coelho.

Daí em diante o Remo seguiu tendo mais posse de bola, mas com imensa dificuldade para entrar na área do Londrina. Os minutos finais foram de muitas bolas aéreas e com o Remo perdendo chance incrível com Neto Pessoa aos 47 minutos, em finalização que parou em ótima defesa de César.

O Remo volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o CSA, às 17 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Londrina, no mesmo dia, mas às 21h30, receberá o Cruzeiro, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 LONDRINA

REMO - Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Arthur (Jefferson), Lucas Siqueira (Ronald), Marcos Júnior (Neto Moura), Felipe Gedoz (Neto Pessoa) e Matheus Oliveira; Lucas Tocantins (Victor Andrade). Técnico: João Nasser (auxiliar).

LONDRINA - César; Córdoba (Matheus Bianqui), Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas (Jean Henrique); Roberto (Victor Daniel), Zeca (Salatiel) e Luiz Henrique (Mossoró). Técnico: Márcio Fernandes Júnior (auxiliar).

GOL - Zeca, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Neto Pessoa e Matheus Oliveira (Remo).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).