Mayke faz trabalho integral e deve reforçar o Palmeiras contra o Santos

02/11/2021 | 20:50



O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira, após ter derrotado o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre, no último domingo. A principal novidade do treinamento foi o lateral Mayke, que passou por uma cirurgia no joelho direito e não entra em campo desde setembro. A última partida do jogador pelo clube foi contra o Fortaleza, no Allianz Parque, em 7 agosto, pelo Brasileirão.

O retorno de Mayke acontece em uma boa hora. Além do Brasileirão, o Palmeiras começa a se planejar para a final da Copa Libertadores, diante do Flamengo, no dia 27. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Marcos Rocha, suspenso. Gabriel Menino é outra opção para o setor.

Mayke, inclusive, trabalhou em tempo integral da atividade desta terça-feira e pode se tornar opção já para este domingo, quando o Palmeiras enfrentará o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 52 pontos, o Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e vem de quatro triunfos consecutivos na competição: 3 a 1 sobre o Grêmio, 2 a 1 sobre o Sport, 2 a 1 sobre o Ceará e 1 a 0 sobre o Internacional. Raphael Veiga falou sobre a sequência positiva do clube na atual temporada.

"O Abel, desde que chegou, me deu muita confiança e me deu uma sequência. Ele me perguntou também onde eu gostava mais de jogar e todo atleta gosta de se sentir valorizado e importante dentro do grupo. Foi assim que me senti quando ele chegou. E a vitória contra o Grêmio foi importante. O Grêmio, embora esteja em uma fase não muito boa atualmente, é muito difícil de jogar contra e temos de valorizar este resultado", disse o jogador.

Se optar por utilizar a força máxima no clássico, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony (Luiz Adriano).