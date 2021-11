Juventus e Bayern vencem e se classificam; CR7 faz 2, e Manchester empata no fim

02/11/2021 | 19:34



Juventus e Bayern de Munique são os dois primeiros classificados às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. As respectivas vagas foram confirmadas na noite desta terça-feira nas vitórias contra Zenit e Benfica. Já o Manchester United ficou no empate por 2 a 2 com a Atalanta, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo. O Barcelona se recuperou na competição ao vencer o Dínamo de Kiev, na Ucrânia.

Melhor ataque disparado da competição, o Bayern de Munique aplicou mais uma goleada no torneio. O time bávaro fez sonoros 5 a 2 no Benfica, de Jorge Jesus, e se isolou na liderança do Grupo E, com 12 pontos, fazendo seu adversário cair para a terceira posição, com quatro. O destaque da partida foi o atacante Lewandowski, com três gols. Ele soma 81 em 100 partidas na principal competição de clubes da Europa. Completaram a goleada: Gnabry e Sané. Morato e Darwin Nunez marcaram para o clube português.

Ainda pelo Grupo E, o Barcelona fez 1 a 0 no Dínamo de Kiev, com gol de Fati, se recuperou na competição e subiu para a segunda posição, com seis pontos, pior para o time ucraniano que ficou na lanterna, com um.

Com três gols de Dybala e um de Chiesa, a Juventus bateu o Zenit, na Itália, por 4 a 2, e carimbou a classificação ao alcançar os 12 pontos, na liderança do Grupo H. Bonucci, contra, e Azmoun descontaram para o clube russo, terceiro colocado, com três pontos. Mais cedo, o Chelsea encaminhou a vaga, com nove, ao fazer 1 a 0 no Malmö.

Pelo Grupo F, o Atalanta e o Manchester United ficaram no empate por 2 a 2 em um jogo eletrizante, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo, um deles nos acréscimos do segundo tempo, em um belo arremate de primeira. O resultado permitiu que o clube inglês ficasse na liderança, com sete pontos, contra cinco dos italianos.

Na Espanha, o Villareal confirmou o favoritismo e subiu para a segunda posição, com sete pontos, ao fazer 2 a 0 no Young Boys, lanterna, com três. Os gols foram marcados por Capoue e Danjuma.

Fechando a quarta rodada dos jogos desta terça-feira, o Lille conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao vencer o Sevilla, de virada, por 2 a 1, fora de casa. O time francês é o segundo colocado, com cinco pontos, do embolado Grupo G. Os espanhóis somam três. O líder é o Red Bull Salzbulrg, que, mais cedo, perdeu para o Wolfsburg, por 2 a 1. A equipe alemã é a terceira, com cinco.