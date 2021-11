Grávida, Bárbara Evans revela que já está planejando ter segundo filho

02/11/2021 | 16:10



Bárbara Evans está nas nuvens com a gestação de sua primeira filha, Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. No entanto, a modelo não esconde que já está de olho na segunda gravidez. Nos Stories, ela conta que já até decidiu o momento certo para aumentar a família.

Questionada por uma seguidora, Evans respondeu:

Só temos mais um embrião congelado. E não sabemos o sexo. Vamos fazer o nosso casamento religioso em dezembro, e a Ayla vai estar com 7 meses. Logo depois vamos colocar o outro embrião.

Outra internauta pediu que a modelo comentasse sobre a escolha de não colocar o nome materno na filha.

Eu e meu marido resolvemos colocar só os nomes paternos. Se fossemos colocar os maternos ficaria muito grande o nome. Foi uma decisão nossa! Ayla Clark Theodoro.

Mais tarde, ela confessou pra outra seguidora que já estava com a impressão de que o bebê seria uma menina.

Eu demorei pra sentir... mas próximo do chá eu sentia que era a Ayla, mas quis falar. Porque quando você fala que acha que é uma coisa, as pessoas deduzem que você quer o que você falou e não é isso. Então preferi ficar quieta.