Movimento nos cemitérios da região é tranquilo no Dia de Finados

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 15:32



O movimento nos cemitérios do Grande ABC é tranquilo nesta terça-feira (2), no primeiro Dia de Finados depois que os locais foram abertos sem restrições após ficarem fechados no ano passado durante a pandemia da Covid. Apesar do fluxo constante de pessoas, o uso de máscara de proteção e o distanciamento físico foram respeitados nos cemitérios Assunção e Curuçá, ambos em Santo André, e Vale dos Pinheirais, em Mauá, onde a equipe de reportagem do Diário esteve presente.



No Vale dos Pinheirais, os visitantes foram presenteados com música instrumental e ainda puderam realizar exames rápidos como aferição de pressão e glicemia. Pelo menos 200 pessoas já haviam sido atendidas até as 12h e os que apresentaram alguma anormalidade foram encaminhados aos postos médicos. Missas também foram realizadas nos cemitérios.



"Ano passado não consegui vir por conta do medo da pandemia. Já tenho 80 anos e, mesmo vacinada, fiquei com receio de sair para visitar minha irmã. Esse ano já me senti mais confortável para continuar com a tradição de trazer flores para ela e prestar minha homenagem", conta Joana Alves da Silva, que foi visitar a irmã Janaína Alves, no Cemitério Vale dos Pinherais, em Mauá.