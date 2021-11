Mariah Carey lançará novo especial de Natal intitulado Mariah's Christmas: The Magic Continues!

02/11/2021 | 15:10



Mariah Carey deu início à época natalina com tudo!

Após publicar um vídeo esmagando abóboras de Halloween e anunciando que é vez do clima natalino tomar conta, nesta terça-feira, dia 2, a cantora fez a alegria dos fãs com uma foto publicada. Nela, é possível ver Mariah com roupas brilhantes e uma claquete na sua frente. Na legenda, ela escreveu: The magic continues, ou em português, A mágica continua.

A publicação faz referência ao especial de Natal dela para o Apple TV +! Segundo a Rolling Stone, Mariah's Christmas: The Magic Continues chega em dezembro no serviço de streaming e seguirá o estilo do especial produzido em 2020.

O especial contará com a mais nova música natalina de Mariah, Fall in Love at Christmas, que conta com a participação de Khalid e Kirk Franklin. Mas caso você não queira esperar para ouvi-la só em dezembro, boas notícias! A música será lançada na próxima sexta-feira, dia 5.