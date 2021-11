Com Roni, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar Fortaleza

02/11/2021 | 14:20



Após a vitória suada por 1 a 0, com direito a gol de Roger Guedes já nos acréscimos, o Corinthians se apresentou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, visando o duelo contra o Fortaleza, marcado para o próximo sábado, às 17 horas, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta do retorno de Roni, liberado após se recuperar de um entorse ligamentar no joelho direito.

A presença do jogador, no entanto, não está confirmada. Roni será relacionado pelo técnico Sylvinho apenas se responder bem aos treinos com grupo ao longo da semana. Já o lateral-esquerdo Lucas Piton deu início à transição após tratar um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Por conta de sua ausência, Reginaldo, jogador do sub-20 do Corinthians, treinou novamente com o grupo principal.

Os jogadores que participaram da vitória corintiana na noite de segunda-feira fizeram um trabalho de recuperação na parte interna do CT. Os demais atletas fizeram atividades focadas na posse de bola, além de mini jogos com pequenos gols como alvo.

Com a vitória, o Corinthians começa a se firmar dentro da zona de Libertadores. O time do Parque São Jorge é o sexto colocado, com 44 pontos, três acima do Internacional, na sétima posição. O próprio Sylvinho afirmou que o mês é decisivo sobre as pretensões da equipe na temporada.

"Nós concentramos nossas forças no próximo jogo, falo isso desde que cheguei. O campeonato é duro e equilibrado, haja vistos resultados que têm ocorrido. Você não pode perder energia e força tentando imaginar o mês. As nossas forças estão concentradas no jogo de sábado contra o Fortaleza. Jogo difícil, grande confronto", falou o treinador.

O Corinthians seguirá a preparação para o embate contra o Fortaleza nesta quarta-feira, no período da tarde, quando começará a definir a equipe. Sem suspensos, Sylvinho deverá apostar na seguinte formação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Cantillo), Gabriel Pereira, Giuliano, Du Queiroz e Renato Augusto; Roger Guedes.