Bolsas da Europa fecham mistas, à espera de decisões monetárias

02/11/2021 | 14:12



As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira, com os mercados em compasso de espera por decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Reino Unido nos próximos dias. Investidores também observam a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações do continente, encerrou a sessão em alta de 0,14%, a 479,53 pontos.

As principais praças europeias exibiram ímpeto limitado hoje, enquanto operadores se posicionam para a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), marcada para a quarta-feira. A autoridade monetária deve anunciar o início da retirada de estímulos monetários, no processo conhecido como "tapering", conforme mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira.

Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra (BoE) decidirá juros em um cenário de persistente escalada inflacionária. O Rabobank acredita que a instituição aumentará sua taxa básica, mas sem anunciar fim das compras de ativos. "Ambos os votos podem muito bem divididos", prevê.

Em meio às incertezas, o índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, recuou 0,19% nesta terça, a 7.274,81 pontos. A ação da BP cedeu 3,57%, depois que a petroleira informou ter registrado prejuízo líquido de US$ 2,54 bilhões no terceiro trimestre.

Por outro lado, o CAC 40, de Paris, avançou 0,49%, a 6.927,03 pontos. Já o DAX, de Frankfurt ganhou 0,94%, a 15.954,45 pontos. Por lá, os negócios ignoraram a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da Alemanha, que caiu a 57,8 na leitura final de outubro, conforme revelou a IHS Markit nesta terça. O PMI industrial da zona do euro, por sua vez, recuou de 58,6 a 58,3 no mês passado.

Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,06%, a 27.189,63 pontos.

Na Península Ibérica, o Ibex 35, de Madri, caiu 0,84%, a 9.105,50 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, perdeu 0,69%, a 5.786,01 pontos.