Tutela faz Britney Spears adiar planos de se casar e ter filhos; entenda o que falta para a cantora ficar livre

02/11/2021 | 14:10



Britney Spears está mais do que pronta para deixar os fantasmas do passado para trás. A cantora quer seguir a vida ao lado do noivo, Sam Asghari, com tudo que tem direito: casamento, filhos, casa nova. No entanto, esse conto de fadas precisa ser adiado por mais algum tempo. O motivo? A famosa tutela da cantora.

Apesar da saída de Jamie Spears, pai de Britney, significar uma grande vitória e um importante passo rumo à liberdade, algumas burocracias ainda estão pendentes no processo. Segundo o site TMZ, uma delas é avaliação mental pela qual Spears precisa passar.

Os envolvidos na tutela até chegaram a pedir que o procedimento não fosse realizado, mas não receberam um parecer do juiz. De qualquer forma, a ficha da cantora não é nada apresentável, contando com 13 anos de avaliações desfavoráveis no histórico.

Britney e Sam se conheceram em 2016, durante as gravações do clipe Slumber Party. Recentemente, o ator e modelo foi escalado para participar do novo filme Mel Gibson. Não é para qualquer um, né?