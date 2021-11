Novo filme estrelando Jared Leto, Morbius, ganha trailer!

02/11/2021 | 14:10



Se você gosta de ver Jared Leto nos cinemas, já pode se preparar! A Sony Pictures divulgou nesta terça-feira, dia 2, o trailer do mais novo filme com o ator, intitulado Morbius.

A produção contará a história do anti-herói do universo Marvel, Dr. Michael Morbius, que adoece gravemente com um grave distúrbio sanguíneo e isso o faz querer arriscar tudo para salvar as pessoas que sofrem da mesma coisa. Apesar de inicialmente a ideia parecer ótima, surge uma escuridão dentro do médico que o deixará dividido entre seguir pelo bem ou pelo mal. Afinal, o bem sempre vence o mal? Ou será que Morbius acabará atendendo seus novos desejos misteriosos?

Além de Jared Leto interpretando Dr. Morbius, o elenco também conta com Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

E aí, animado para assistir? O filme estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 2022!