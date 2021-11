Fellipe deixa UTI três semanas após ter parada cardíaca em treino do Atlético-GO

02/11/2021 | 13:55



O feriado começou com ótima notícia para os torcedores do Atlético-GO. Três semanas após sofrer duas paradas cardíacas em treino da equipe sub-20, o jovem zagueiro Fellipe, de somente 18 anos, deixou a UTI do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O defensor passou mal no último dia 12 de outubro, quando a equipe sub-20 fazia um trabalho de campo. Fellipe foi reanimado ainda no gramado e acabou levado de ambulância ao hospital em estado grave.

No período de internação, no qual ficou entubado, sedado e utilizando medicamentos vasoativos, o Atlético-GO chegou a pedir orações por uma recuperação do jovem, alegando que o quadro era extremamente grave e toda demosntração de fé seriam vitais por uma recuperação.

Com os cuidados, o quadro de Fellipe foi apresentando leve melhora dia a dia e, neste feriado, o clube festejou essa evolução com o anúncio da saída da UTI. Mesmo assim, o zagueiro seguirá sob cuidados médicos em um quarto no hospital.

"Fellipe deixou a UTI no início desta semana e está no leito da enfermaria do Hugol. O atleta teve melhora clínica, porém com quadro neurológico reservado", limitou-se a dizer o Atlético-GO em suas redes sociais.

Apenas após o jogador deixar o hospital que o Atlético-GO definirá sobre seu futuro. Fellipe deve passar por um trabalho com especialista para saber se terá condições de voltar aos gramados.