Carreta da Mamografia realiza exames gratuitos no Mauá Plaza Shopping

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 10:06



A Carreta da Mamografia da campanha Mulheres Amigas, que atende mulheres, a partir dos 40 anos de idade, estará no Mauá Plaza Shopping nesta terça-feira (2), até 7 de novembro, das 8h às 18h. O automóvel ficará no estacionamento em frente ao Sodimac.

O objetivo da ação realizada pela ONG Américas Amigas é possibilitar, de forma gratuita, a realização de exames para a detecc¸ão e o diagnóstico de ca^ncer de mama. Os exames incluem mamografia, complementos de mamografia, ultrassom de diagnóstico, além do encaminhamento para consulta com mastologista e biópsia, caso necessário.

Para Ariane Oliveira, gerente do Mauá Plaza, receber a Carreta da Mamografia é gratificante. ‘’Estamos felizes com a locação da carreta por aqui, porque é uma missão para a gente poder abraçar, o máximo possível, as oportunidades que podem reduzir a taxa de mortalidade decorrente do câncer de mama, ou alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.’’, salienta

Para participar, as mulheres devem fazer um cadastro prévio no site da Américas Amiga. As vagas são limitadas e o cadastro não é o agendamento do exame.

