10 truques que vão te transformar em um mestre da Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



02/11/2021 | 09:18



Apesar das diversas alternativas disponíveis na internet, a Netflix ainda é a queridinha na lista dos serviços de streaming de vídeo. A pergunta que fica é se você, cliente pagante, tira proveito de todos os recursos que a plataforma oferece. Isso porque, mais do que um catálogo recheadíssimo, é possível acessar uma série de configurações e personalizações. Se quiser se tornar um verdadeiro mestre, confira truques da Netflix que vão transformar a sua experiência de cinema em casa.

1. Excluir histórico de navegação

Assim como nos navegadores, a Netflix mantém um histórico de tudo o que foi assistido no serviço e você tem a opção de apagá-lo – como o 33Giga já ensinou aqui. Vale lembrar que cada usuário vinculado à conta tem o seu histórico individual. Então, se você decidir excluir a sua lista de assistidos, o histórico dos seus amigos ou familiares continuará intacto.

2. Encerrar sessão

Essa área é uma das opções mais relevantes dentro das configurações da Netflix. Isso porque é por meio dela que você vai garantir que pessoas sem autorização não façam uso da sua conta – além de ser útil quando você não lembra se deslogou do PC da faculdade, por exemplo. Com apenas dois cliques, é possível desconectar todos os dispositivos vinculados à sua conta. Ela pode ser usada quando você ou as pessoas que consomem nas suas outras telas perceberam atividades estranhas no histórico de navegação, ou periodicamente apenas como precaução. Leia mais aqui.

3. Personalizar legendas

Na Netflix, as legendas vêm configuradas em um tamanho padrão que pode não ser grande o bastante para usuários com problemas de visão ou para aqueles que assistem nas telinhas dos smartphones. Se for o seu caso, saiba que é possível alterar não só o tamanho das legendas, mas também a cor, a fonte, o sombreado e o fundo. Basta entrar no site da plataforma pelo desktop e seguir o passo a passo que o 33Giga te mostra aqui.

4. Salvar no microSD

É possível armazenar o conteúdo do catálogo para assistir offline na memória externa do smartphone ou tablet – o que é uma boa para quem tem um dispositivo com pouco espaço de armazenamento. Veja mais aqui.

5. Plano de dados

Apesar de existir a função offline, nem todo o conteúdo do catálogo está disponível para download no smartphone. Por conta disso, o recurso de economia de planos de dados pode ser útil para os usuários que não abrem mão de um filminho na volta para casa. A opção é um conjunto de configurações que bloqueia a reprodução ou ajusta a qualidade da imagem para não sugar sua internet. Você pode entender melhor aqui.

6. Notificações

Por falar em smartphone, quem usa o aplicativo pode sofrer com um bombardeiro de notificações todas as vezes em que um novo conteúdo entrar para o catálogo. Contudo, esse problema pode ser facilmente amenizado com a desativação desses avisos. Para isso, basta desmarcar a opção “Aceitar notificações”, como o 33Giga já mostrou nesta matéria.

7. Extensão do Chrome

Saiba que o catálogo da Netflix vai muito além do que ela te oferece na tela inicial e até no que você encontra em destaque dentro das categorias sugeridas por ela. Para te ajudar a desbravar todo o conteúdo do serviço, essa extensão do Chrome, conhecida como Netflix Categories, traz para o navegador uma lista de categorias ocultas e te leva para as suas preferidas com apenas um clique.

8. Lista manual

Escondidinha nas configurações do serviço de streaming está a opção de organizar a sua lista de filmes manualmente. Com a ajuda desse recurso você pode personalizar os filmes e as séries que aparecerão no topo da lista, em vez de aceitar a ordem aleatória que a Netflix sugere, como o 33Giga já mostrou neste tutorial. Você pode usar a função para organizar o conteúdo de acordo com a ordem que você deseja assistir, por exemplo.

9. Sugerir filmes e séries

Quer que sua série preferida entre para o catálogo da Netflix? Basta sugerir! O serviço tem uma página especial dedicada a pedidos dos usuários. Lá, você pode colocar o nome de filmes, seriados, documentários, desenhos e reality shows que você gostaria de ver no streaming e torcer para que a empresa acate a sua sugestão.

10. Qualidade do streaming

É possível modificar as configurações de qualidade de reprodução de vídeo, pois, por padrão, ela é definida de forma automática. Você pode calibrar essa característica em Baixa, Média ou Alta – de acordo com o televisor, monitor ou smartphone no qual está assistindo. Para isso, abra a Netflix em um navegador desktop, vá até “Sua Conta” e, na área “Meu Perfil”, clique em “Configurações de reprodução”.