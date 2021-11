Motoristas encontram tráfego normal na volta do Litoral

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021



Os motoristas que trafegam pelas principais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) encontram tráfego tranquilo na manhã desta terça-feira, tanto em direção ao litoral quanto no sentido Capital. Apesar do tempo encoberto, com chuva, e neblina no topo da Serra, a visibilidade é parcial. Por causa disso, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido Capital.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de Serra da via Anchieta.

Já a alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.

