Atriz de Stranger Things se fantasia e internautas comparam: Ela se fantasiou de Claudia Raia?

02/11/2021 | 08:10



Millie Bobby Brown, atriz de Stranger Things, compartilhou na última segunda-feira, dia 1, no Instagram sua fantasia de Halloween - e, surpreendentemente, ela ficou a cara da Claudia Raia como Lidiane da novela Verão 90.

Para a comemoração do Dia das Bruxas, a gringa apostou em um look retrô com maquiagem colorida e argolas - o vestido escolhido era reto, curto e justo com estampa geométrica.

E, inclusive, o nome da mãe de Enzo Celulari foi parar no Trending Topic do Twitter por conta da comparação entre as duas artistas.

Ela se fantasiou de Claudia Raia?, perguntou alguém.

Claudia Raia vai fazer uma participação em Stranger Things, brincou outra pessoa.

E eu que olhei a foto realmente pensando que era a Claudia Raia? Só vi que não era por causa da tag, postou um internauta.