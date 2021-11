Site oferece mais de 200 pôsteres em alta resolução da Belle Époque

Bianca Bellucci

A Belle Époque foi um período da cultura cosmopolita europeia que começou no fim do século 19 e durou até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Cabarés, cancan e o nascimento do cinema fizeram parte da cena, mas foram os pôsteres que roubaram os holofotes. Isso porque os litógrafos começaram a usar diferentes técnicas capazes de criar um desenho com vários tons em uma mesma folha de papel – algo inédito até então.

Agora, as obras de arte da Belle Époque estão disponíveis para download em alta resolução e, o melhor, gratuitamente. Isso porque a universidade norte-americana Minneapolis College of Art and Design decidiu resgatar ilustrações de 1880 a 1918 e dar uma sobrevida à chamada “Era de Ouro dos Pôsteres”.

São mais de 200 cartazes disponíveis para baixar. Entre os ilustradores estão Alphonse Mucha, Jules Chéret, Eugène Grasset e Henri De Toulouse-Lautrec. Os pôsteres possuem imagens que ilustram desde cafés até automóveis. Os desenhos podem ser usados como wallpapers ou belos quadros para decoração.

No álbum, você confere algumas das ilustrações da Belle Époque disponibilizadas pela Minneapolis College of Art and Design. Para conferir o catálogo completo, clique aqui.

