Wolverhampton vence Everton e entra na briga por vaga nas ligas europeias

01/11/2021 | 22:57



O Wolverhampton é uma das principais surpresas do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, no encerramento da 10ª rodada, venceu o Everton, de Richarlison, Pickford e companhia, por 2 a 1, no Molineux Stadium, e encostou na briga por vaga nas ligas europeias.

A vitória, a quarta nos últimos cinco jogos da Premier League, levou o Wolverhampton ao sétimo lugar, com 16 pontos, um atrás do Manchester United, que, até o momento, está garantindo vaga na próxima edição da Liga Europa. Por outro lado, o Everton ficou em décimo, com 16. O líder é o Chelsea, com 25.

Antes do início da partida, foi prestada uma homenagem aos veteranos mortos em combate. Em campo, o Wolverhampton tomou a iniciativa e pressionou o Everton até abrir o marcador aos 30 minutos. Max Kilman, no meio de três jogadores adversários, fez de cabeça o seu primeiro gol com a camisa amarela e preta.

Três minutos depois, Raúl Jimenez aproveitou o erro da defesa adversária para avançar em liberdade e dar um leve toque de cobertura para superar o goleiro, que vem sendo constantemente convocado para defender a seleção inglesa.

No segundo tempo, o Everton equilibrou as ações e chegou a diminuir aos 20 minutos, com Marco Iwobi, após assistência de Keane. A equipe visitante por muito pouco não chegou ao empate. José Sá fez um milagre para salvar os donos da casa, que administraram a vantagem para confirmar três pontos importantes na tabela de classificação.

PRÓXIMA RODADA - A 11ª rodada do Campeonato Inglês começará nesta sexta-feira com o duelo entre Southampton e Aston Villa, dois times do meio da tabela. O destaque fica por conta do duelo entre Manchester United e Manchester City, no sábado, às 9h30, no Old Trafford.