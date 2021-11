Em S.Caetano, Tite abriga ex-vereadores e derrotados em 2020

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/11/2021 | 00:01



O prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), abriga pelo menos seis ex-vereadores em cargos comissionados no Palácio da Cerâmica. A maioria deles foi derrotada no pleito do ano passado e alguns recebem salários maiores do que os atuais parlamentares.

Levantamento feito pelo Diário mostra que a lista de ex-vereadores que hoje estão empregados no governo é composta por Caio Funaki (PL), Paulo Bottura (Podemos), Gersio Sartori, Roberto do Proerd (PSDB), Ricardo Andrejuk (PSDB); e Flávio Rstom.

Os ex-parlamentares estão lotados em setores burocráticos do governo e até em áreas que, em tese, são responsáveis pela fiscalização dos gastos públicos. É o caso de Funaki, que cumpriu seu primeiro mandato entre 2017-2020 e hoje é funcionário apadrinhado da CGM (Controladoria-Geral do Município): é assessor 2, com salário de R$ 8.045,19 brutos por mês. No ano passado, os 948 votos recebidos não foram suficientes para garantir a renovação do mandato.

Gersio Sartori foi vereador por seis mandatos consecutivos até a última legislatura (2013-2016). Depois de atuar como secretário na terceira passagem do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pelo comando do Paço, atualmente é diretor de departamento na Secretaria de Governo (ganha R$ 15.200 por mês). O ex-parlamentar desistiu de brigar pela reeleição nos dois últimos pleitos municipais, mas em 2020 apostou no projeto da própria mulher, Neide Sartori (PSDB), que foi derrotada – recebeu 681 votos.

Outro que conseguiu emprego depois de derrota nas urnas foi Roberto do Proerd, que hoje ocupa o posto de assessor 2 na pasta de Assistência e Inclusão Social, com contracheque de R$ 8.045,19. Ele também encerrou seu mandato em 2016 e perdeu as duas últimas eleições – Em 2020, recebeu 911 votos. No caso de Andrejuk, também ganha R$ 8.045,19 para exercer a função de assessor 2 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Já Bottura, que foi vereador por quatro mandatos até 2016, atua em cargo efetivo – é procurador judicial, com salário de R$ 17.543,18. Nos últimos anos, o ex-parlamentar chegou a se distanciar do grupo auricchista e se aproximou do governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje DEM). Em 2020, voltou a disputar a vereança no arco de alianças de Auricchio, mas amargou a derrota após receber 668 votos, patamar longe dos 1.686 recebidos na sua última vitória, há nove anos.

O último da lista é Rstom, que também havia se afastado de Auricchio durante a gestão Pinheiro. Outro parlamentar longevo na cidade, Rstom, que é médico, ganha R$ 15.200 para atuar como diretor de departamento da Secretaria de Saúde.

Com exceção de Funaki, Andrejuk e Roberto do Proerd, os demais ganham mais que os atuais vereadores, cujo salário vigente está fixado em R$ 10 mil por mês. Além da lista de ex-parlamentares em cargos comissionados em baixos escalões no governo, o prefeito interino também mantém no secretariado o ex-vereador Jorge Salgado como secretário de Segurança, com salário de R$ 19 mil. Salgado foi vice na chapa de Pinheiro no pleito de 2016, mas foi alçado ao primeiro escalão por Auricchio após aquele pleito. Ele é pai do hoje vereador Caio Salgado (PL).

Questionado pelo Diário sobre as nomeações, o governo Tite não se manifestou.