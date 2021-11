Uma despedida mais digna

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 23:59



Foi em 15 de março de 2020 que o Grande ABC foi impactado pela notícia do primeiro caso da até então pouco conhecida Covid-19. E, dez dias depois, a primeira família da região sentiu a dor da perda por causa da doença. Foi um senhor de 68 anos de Santo André que infelizmente deu início a uma triste lista que hoje carrega o nome de 10.382 pessoas. Mais de 10 mil moradores do Grande ABC que foram vítimas da doença.



Durante muito tempo, o pouco conhecimento da enfermidade e a necessidade do isolamento físico para tentar frear as contaminações fizeram com que as despedidas tivessem que ser canceladas, sem a possibilidade de realização de velório. E os enterros também fossem limitados a um grupo mínimo. No dia 2 de novembro do ano passado, as restrições impostas pela pandemia também impediram que as famílias pudessem fazer uma prece e realizar uma última homenagem nos cemitérios do Grande ABC. A impossibilidade da despedida intensificou a dor para muita gente.



E não são apenas números, não são só estatísticas. São pessoas. São mães, pais, filhos, avós, amigos que tiveram sonhos interrompidos. Eles têm nomes: são Marias, Josés, Antônios, Ricardos e tantos outros que hoje estão na lembrança e na saudade de parentes e amigos.



Se hoje vivemos um momento de retomada, com reabertura e liberação de circulação em praticamente todo o Estado, é necessário reforçar que a pandemia ainda não acabou, por mais que os casos tenham, de fato, desacelerado. Temos que seguir fazendo nossa parte para que cada vez menos pessoas sintam a dor de precisar enterrar familiares diagnosticados com a Covid-19.



Neste primeiro Dia de Finados pós-isolamento, este Diário transmite o mais absoluto respeito e total solidariedade aos familiares que ainda choram pela irreparável perda de seus parentes e que hoje terão a oportunidade de, pelo menos, se despedir de uma forma mais digna. Nossos sinceros sentimentos.