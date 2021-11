Melhorias para as carreiras da PF

Do Diário do Grande ABC



Em relação ao servidor público é importante exaltar como os profissionais desse segmento são necessários para o funcionamento devido da sociedade e é consenso que merecem maior reconhecimento dos órgãos governamentais. O sistema de carreira que as polícias do Brasil apresenta vem se mostrando ineficaz ao longo dos anos, isso porque é adotado modelo que vai na contramão do que os países desenvolvidos do mundo seguem. O sistema de carreira única propõe que todos os funcionários da polícia iniciem sua carreira na instituição de mesmo ponto com mesma faixa salarial e, de acordo com seu mérito, poderia ter ajustes no pagamento e promoções de cargo. Isso vai na contramão do sistema atual, onde profissionais que estão há anos na mesma função não conseguem enxergar perspectiva de melhora na carreira, enquanto os cargos mais altos são dados para estudantes que têm pouca experiência policial.



Hoje o modelo de carreira única funciona na prática na Polícia Federal Rodoviária, na qual todos os policiais entram na instituição com cargo único e, de acordo com a meritocracia, têm a possibilidade de conseguir funções superiores, mas esse modelo não é absoluto. Isso porque, quando lidam com crimes de pouco potencial ofensivo, têm liberdade para prosseguir com a investigação e encaminhamento que acharem devido para o caso. Mas, por outro lado, se eles se deparam com crime de maior potencial, são obrigados a levar a uma das polícias investigativas. O modelo atual de carreiras na polícia pode ser desmotivador para profissionais que passam anos nos cargos e não veem possibilidade de evolução, ainda mais quando se deparam com chefes recém-saídos dos bancos da academia – mesmo que isso não signifique necessariamente que não sejam competentes. A questão é complexa e profunda, afinal, instituições perdem funcionários para outros concursos ou iniciativas privadas por falta de incentivo na carreira. Prova disso é que, hoje, temos grupos táticos, equipamentos de ponta e a violência só aumenta!



A discussão de assuntos como esse é fundamental para o progresso na polícia e, consequentemente, na sociedade, que se beneficia com ambiente mais seguro e melhor para se viver. Sistemas como o de carreira única e ciclo completo valoriza o trabalho de todos os profissionais da área e influencia diretamente na efetividade do trabalho da polícia. Isso fica claro quando vemos que esses modelos são utilizados com sucesso em sistemas de segurança de todo o mundo. Esse anseio vem de longa data, já que os policiais não veem no sistema atual modelo muito justo e eficiente que valorize e dê grandes perspectivas ao profissional.



Susanna do Val Moore é agente de Polícia Federal, formada em direito, instrutora de tiro na Academia Nacional da PF e presidente do SINPF-SP (Sindicato dos Policiais Federais no Estado de São Paulo).



Paul Harris

Não tem um só dia que não penso em tudo que está acontecendo para que nossa Biblioteca Paul Harris, em São Caetano, não seja mais nosso ponto de encontro, de lançamentos, de aprendizados, de novas amizades, de aconchego, de acolhimento. A biblioteca é a nossa casa e todos nós temos as mais belas histórias, contos, ilustrações, que passaram por lá. Minha carreira como escritora começou com todos vocês, família Paul Harris. Que tudo seja equívoco, porque é difícil imaginar a arte e a cultura tão prestigiadas nesse local não existindo mais. Aguardo ansiosamente por nossos encontros. Gratidão por tudo!

Pepita de Oliveira

Capital



Resposta

<EM>Um repórter não respondeu ao presidente Bolsonaro, que disse: ‘Não lhe devo satisfação’, sobre não participar da COP-26. Então eu respondo: ‘Deve todas as satisfações ao povo brasileiro, pois somos nós que pagamos seu salário e mordomias’. Fora com este negacionista e sem educação!

Tânia Tavares

Capital



Viaduto – 1

Ademir Medici, concordo com seu pensamento a respeito da homenagem ao Possidonio (Memória – Setecidades, dia 29). Não gosto da ideia de mudança, até porque, se houve homenagem na inauguração algo de positivo existiu e deve persistir. Como exemplo, tomo a alteração do nome da Avenida Radiantes, no Morumbi, que passou a se chamar Avenida Radiantes Jornalista José Paulo de Andrade, justíssima homenagem. Porque não aplicar em Santo André? Tipo Casa da Palavra Dr. Antonio Possidonio. Fica a dica.

Marcia Cristina Russi

Santo André



Viaduto – 2

Ademir Medici, escrevo para agradecer pela citação e pela torcida com relação à homenagem que queremos prestar ao jornalista e advogado Antonio Possidonio, na sua coluna Memória. Recebemos o nome dele como sugestão em consulta com a poetisa Dalila Teles Veras e com ativistas da área de cultura de Santo André. Também acreditamos justo perpetuar e dar visibilidade ao nome desse ilustre baiano radicado em Santo André, que tanto fez pela cultura e história do Grande ABC. Sobretudo na luta e defesa ao lado de trabalhadores e trabalhadoras da nossa região nos tempos da ditadura militar. Daí a nossa proposta de substituir o nome do marechal Castelo Branco, que deu início ao período repressivo no Brasil a partir do golpe de 1964. Não tenho dúvida que outras homenagens direcionadas a ele e relacionadas à área da educação e da memória sejam também válidas. Mas fazer contraponto e levantar a discussão sobre a consagração de nomes duvidosos, ainda mais nos dias de hoje, era fundamental!

Ricardo Alvarez,

vereador de Santo André



Viaduto – 3

<EM>Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Antes de se homenagear o Dr. Antonio Possidonio, questiona-se o nome de um viaduto. Dr. Antonio Possidonio deveria ser lembrado pela sua vida exemplar de cidadão honrado, combativo e autor talentoso, não aparecer como moeda de troca. Para julgar Castelo Branco – como poderia ser Costa e Silva e/ou Getúlio Vargas, também ditadores nomes de logradouros públicos em Santo André – lembra-se do saudoso advogado e escritor. O querido Possidonio tem personalidade suficiente para ser homenageado pelas suas qualidades pessoais e humanitárias independentemente deste ou daquele personagem cuja história tratará de lembrar ou esquecer. Colocar Antonio Possidonio no mesmo balaio acaba por ressuscitar quem estava esquecido numa placa de viaduto.

Ademir Medici



Estranho...

Adélio Bispo, pobretão, comprovadamente sem recursos, esfaqueador do candidato Bolsonaro, foi detido e imediatamente defendido por três advogados. Até hoje é mistério. Ninguém sabe o porquê da facada e a mando de quem. Os advogados, que surgiram do nada, poderiam dar explicações, mas sua inviolabilidade é garantida, daí não informaram quem os contratou. Estranho é que atualmente, com frequência, inviolabilidades não são respeitadas e a Justiça faz vista grossa, como se fosse normal.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)