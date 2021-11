Finados oferece chance de parentes se despedirem das vítimas da Covid

Arthur Gandini

Especial para o Diário



02/11/2021 | 05:08



O Grande ABC completa hoje 600 dias do primeiro caso de Covid registrado na região, em 15 de março de 2020. Dez dias depois foi computada a primeira morte, de um senhor de 68 anos, morador de Santo André. De lá para cá, a pandemia acumulou 10.382 falecimentos, 264.379 diagnósticos positivos, dilacerou famílias, deixou órfãos e afastou as pessoas. O risco do contágio não permitiu nem que os ritos de despedidas, os tradicionais velórios, pudessem ocorrer. Grande parte dos mortos foram sepultados de forma fria. Hoje, quando os cemitérios das sete cidades reabrem sem restrições, os familiares vão poder, enfim, se despedir de forma digna dos parentes.

O sul-caetanense Leandro Silvano, 39 anos, perdeu o pai, Maurício de Melo, 64, em julho de 2020. O óbito foi registrado como insuficiência respiratória com suspeita de Covid. A crise sanitária estava no início e era difícil para os profissionais de saúde diagnosticar com precisão as mortes por coronavírus. “Foi difícil, ele foi enterrado com o caixão lacrado e não teve velório”, conta.

Leandro é um de tantos familiares de vítimas da Covid no Grande ABC que terá no Dia dos Finados, a oportunidade de se despedir melhor do seu ente querido.

Reabertos, os cemitérios exigem apenas o uso de máscara e de álcool gel, além do distanciamento para evitar aglomerações. Os locais também voltarão a sediar missas. No ano passado, as celebrações ocorreram apenas nos cemitérios Cristo Redentor e Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, e no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Em meio à melhora da pandemia, as celebrações voltam a ocorrem nos cemitérios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. São Bernardo terá celebração somente no Carminha e os equipamentos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não terão missa.

Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas da região, irá presidir duas das celebrações. Serão as missas no Cemitério das Lágrimas, em São Caetano, às 10h; e no Cemitério Municipal de Diadema, às 15h.

Estado flexibiliza quarentena; prefeituras da região se dividem

O governo do Estado flexibilizou ontem as regras de prevenção à Covid. Estabelecimentos comerciais passam a ter a permissão para funcionar sem restrições de público e horário. Shows com público em pé, pistas de dança e 100% do público em estádios de futebol também foram autorizados. Eventos com mais de 500 pessoas poderão ser realizados, desde que seus participantes apresentem comprovante de vacinação. Segue a obrigatoriedade de uso de máscaras tanto em lugares fechados como abertos.

Os municípios têm autonomia para decidir se seguem a flexibilização e as sete prefeituras do Grande ABC estão dividas em relação ao assunto.

Santo André e Mauá vão seguir as regras do Estado. A administração andreense informou que todas as atividades, tanto essenciais quanto não essenciais, estão autorizadas a funcionar com 100% da capacidade, das 6h à 1h. As novas regras fazem parte de decreto publicado em 26 de outubro.

Em São Bernardo, shows, espetáculos e atividades de entretenimento podem funcionar com 100% da capacidade, mediante a apresentação de comprovante vacinal correspondente à faixa etária, com público sentado, sendo vedado o serviço para público em pé. O horário de funcionamento é até as 2h, com tolerância de uma hora, ou seja, até às 3h.

Desde o dia 8, todas atividades econômicas, sociais, administrativas e religiosas, incluindo cultos e igrejas, estão autorizadas a funcionar até as 23h, com tolerância até as 0h, com até 100% de sua capacidade de ocupação. A exceção são os serviços essenciais. Os bufês, por sua vez, podem funcionar com 100% de ocupação, até as 2h e tolerância até as 3h. Todos os setores devem seguir os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool gel e aferição da temperatura.

Já as prefeituras de São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires ainda vão decidir se vão liberar integralmente os eventos com público. Já a administração de Rio Grande da Serra informou que vai manter restrições e um decreto nesta semana vai determinar as novas regras.