STF nega pedido de caminhoneiros para fechar rodovias durante a greve

01/11/2021 | 21:17



De acordo com boletim do Ministério da Infraestrutura, divulgado nesta segunda-feira, 1º, o Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de indeferir o Mandado de Segurança e a Reclamação impetrados por entidades que buscam bloquear rodovias como forma de protesto em favor do transporte rodoviário de cargas autônomo.

Os 29 interditos proibitórios que impedem interdições na malha rodoviária federal e em pontos logísticos estratégicos continuam valendo, segundo o comunicado do ministério.