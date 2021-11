Quase 55% dos brasileiros estão com esquema vacinal completo contra covid-19

01/11/2021 | 21:01



O Brasil está com 54,98% da população com o esquema vacinal completo contra a covid-19. O número representa 117.283.826 pessoas que tomaram as duas doses ou o imunizante de dose única.

No caso da primeira dose, o alcance é de 72,55%, ou seja, 154.757.300 residentes no País. Além disso, 8.683.554 pessoas receberam a vacina de reforço contra o coronavírus.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em conjunto com as secretarias de Saúde das 27 unidades federativas, em balanço divulgado às 20h. Acre, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Sergipe não divulgaram os números atualizados nesta segunda-feira.

Em 24 horas, foram 326.359 novas aplicações. Deste total, 80.031 foram terceiras doses, 41.506 de primeira dose e 204.395 de segunda dose.

Brasil tem média móvel abaixo de 300 óbitos por dia pela 1ª vez desde abril de 2020

Também nesta segunda-feira, o Brasil chegou à média móvel de 296 mortes diárias por covid-19. Calculada com dados dos últimos sete dias para evitar distorções (os registros costumam diminuir em feriados e fins de semana), a taxa é a menor registrada desde 27 de abril de 2020, quando foi de 287. Este é o 21º dia seguido abaixo dos 400 óbitos diários.

Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia não registraram mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. No período, os Estados com mais óbitos pela doença foram São Paulo (17), Rio de Janeiro (13), Distrito Federal (9) e Paraná (8).

Ao todo, o Brasil chegou a 607.954 mortes e 21.812.429 casos confirmados do coronavírus. Do total, 94 óbitos e 3.875 casos foram registrados nas últimas 24 horas (resultado o último em uma média móvel de 11.077 por dia).