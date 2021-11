HBO Max vai transmitir jogos do Campeonato Paulista de futebol até 2025

01/11/2021 | 19:02



O HBO Max, que faz parte da WarnerMedia, vai transmitir jogos do Campeonato Paulista de futebol até 2025 na TV paga e no streaming. O acordo da compra dos direitos foi fechado nesta segunda-feira. A oferta da empresa superou a da concorrente Disney, que queria passar as partidas no Star+.

O período de contrato é o mesmo da Record, para TV aberta, e YouTube, como streaming gratuito. A transmissão será feita apenas no HBO Max para assinantes.

O acordo permite que a WarnerMedia possa apresentar para as cidades onde estejam sendo disputadas as partidas, sem bloqueio. Na TV paga, isso não acontece. Desta forma, diminui bastante a possibilidade de a Globo buscar partidas para o Première. O canal já perdeu os direitos da Copa Libertadores, Fórmula 1 e Copa América.

O Paulistão vai ser a terceira competição a ser transmitida pela HBO Max em sua plataforma, que já passa duelos da Liga Europa, com contrato até 2024, e do Brasileirão, até o fim do ano.