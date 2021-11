Caminhoneiros: rodovias e pontos logísticos do País continuam sem bloqueios

01/11/2021 | 18:50



O Ministério da Infraestrutura informou que as rodovias federais e pontos logísticos estratégicos do País continuam sem nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total. A informação foi divulgada em boletim atualizado às 17h30, o mais recente, divulgado à imprensa. O relatório tem como base informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Transportadores autônomos realizam paralisação nacional nesta segunda-feira pelo País. São atos pontuais às margens de rodovias e em postos de combustíveis após uma série de proibições judiciais quanto a restrições de circulação em rodovias.

Segundo o ministério, segue havendo apenas um ponto de concentração no km 276 da BR-116/RJ (na rodovia Presidente Dutra), em Barra Mansa (RJ). "Sem bloqueio e sem abordagem a caminhoneiros que seguem viagem", disse a pasta. Não foram registradas ocorrências em centros de distribuição de combustíveis, que seguem operando normalmente, conforme o boletim.

A pasta informou que a Polícia Militar de São Paulo tem escoltado comboios de caminhões que acessam os terminais do Porto de Santos, em virtude de supostos atos de vandalismo cometidos no início do dia no complexo. "A operação tem como objetivo oferecer um ambiente de maior segurança nos acessos e identificar eventuais criminosos que busquem intimidar caminhoneiros que transitam na região", afirmou a pasta, apontando que nenhuma ocorrência foi registrada nesta tarde.