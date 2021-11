Na iminência de reintegração de posse, Meninos e Meninas de Rua mantém resistência pacífica

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021



Na iminência do Projeto Meninos e Meninas de Rua sofrer despejo por parte da Prefeitura de São Bernardo, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), os diretores da ONG (Organização Não Governamental) afirmaram que integrantes da instituição e apoiadores pretendem realizar ato de resistência na sede.

Conforme um dos diretores da instituição Marcos Antônio Silva Souza, o Markinhos, apoiadores da ONG e militantes de causas humanitárias estão acampando dentro do imóvel da instituição com intuito de se manterem no local até o cumprimento da ordem de despejo.

O Projeto Meninos e Meninas de Rua atua em sede que fica na Rua Jurubatuba, no Centro da cidade, há mais de 30 anos. A ONG ocupa o imóvel por meio de decreto.

“Queremos resistir, mas de forma pacífica. Ainda temos esperança de que podemos reverter essa situação com a Prefeitura de São Bernardo. Gostaríamos de abrir canal de diálogo com a administração”, declarou Markinhos, que não informou quantas pessoas estão acampadas dentro da sede da entidade. O Diário apurou, entretanto, que no local há entre 40 e 50 barracas no ginásio da ONG.

A movimentação de resistência, ainda que pacífica, vem após decisão da Justiça, que determinou que a ONG saia do imóvel e que devolva o espaço à administração tucana. O julgamento foi proferido dia 22 de outubro e previa reintegração dentro de cinco dias, a contar da data da determinação judicial. Os advogados que atuam junto a ONG tem não conseguiram determinar qual será o dia exato do despejo, já que desde a decisão, houve dois feriados o Dia do Servidor Público e o Dia de Finados.

“Estamos em vigília e aguardando a movimentação (da Prefeitura de São Bernardo). Acreditamos que a ação de despejo pode ocorrer entre quarta-feira (amanhã) e quinta-feira. Por isso estamos vigilantes aqui. Mas quero reiterar que a ação é pacífica e tem intenção de dialogar com a administração”, afirmou Markinhos.

O Paço de São Bernardo sustenta que a instituição ocupa a sede de maneira irregular e que estaria inadimplente com o TCE (Tribunal de Contas do Estado), o que impossibilitaria a manutenção do convênio. A administração também afirmou que aguarda que a decisão de reintegração seja acolhida de maneira voluntária e que, caso o contrário, requisitará à Justiça a retomada forçada do imóvel

ATO

O Projeto Meninos e Meninas de Rua prepara espécie de caminhada para o próximo dia 6 e que também tem intenção de sensibilizar o Executivo de São Bernardo para que revejam a decisão de despejar a instituição do imóvel.

A ONG deve receber adesão de outras instituições que atuam fora da região e que estariam dispostas a comparecer ao ato para apoiar a permanência do projeto na sede.

Conforme o diretor da instituição, movimentos da Baixada Santista, Guarulhos, Osasco e até mesmo do interior confirmaram a presença na passeata, com previsão de iniciar às 15h, em frente a sede da ONG.

“Recebemos apoio de diversos movimentos do Estado de São Paulo, de outros estados e até mesmo de fora do País. Queremos sensibilizar o povo de São Bernardo e principalmente a Prefeitura, para que possam rever a reintegração do imóvel”, declarou Markinhos.