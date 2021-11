Após um pregão volátil, Bolsas de NY fecham em alta, com recordes históricos

01/11/2021 | 17:34



As bolsas de Nova York fecharam no positivo nesta segunda-feira, 1º, após um pregão volátil. Apesar de avançarem sem muito ímpeto, a alta foi suficiente para garantir a renovação de recordes históricos de fechamento dos principais índices acionários. Nos EUA, dados apontaram desaceleração do setor industrial. Ainda, investidores operam com certa cautela, à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,26%, a 35.913,84 pontos, o S&P 500 avançou 0,18%, a 4.613,67, e o Nasdaq teve alta de 0,63%, a 15.595,92.

Entre as ações em destaque, esteve a da Tesla, que saltou 8,52%. Na semana passada, a companhia passou a integrar o grupo de empresas com valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. Hoje, pelas redes sociais, o fundador Elon Musk ganhou atenção ao dizer a David Beasley, diretor do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, que estaria disposto a vender ações da Tesla se o diretor conseguisse explicar, detalhadamente, como US$ 6 bilhões resolveriam a fome no mundo. Beasley disse que não seria uma solução total para o problema, mas sim preveniria instabilidades geopolíticas, migração em massa e salvaria 42 milhões de pessoas à beira da fome, e convidou Musk para uma conversa.

Para além disso, as companhias aéreas também tiveram altas significativas nesta sessão. A American Airlines, United Continental, Spirit Airlines e JetBlue Airlines fecharam em alta de 2,97%, 4,14%, 4,62% e 4,21%, respectivamente. A Coca-Cola (+3,12%) também fechou no azul, depois de anunciar a compra da Bodyarmor por US$ 5,6 bilhões, seu maior negócio até hoje.

Na contramão, os papéis da Moderna caíram 2,33%, enquanto a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos EUA anunciou que precisará de mais tempo para decidir sobre a aplicação de sua vacina contra a covid-19 em crianças.

Quanto aos indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA atingiu o menor nível em dez meses, no levantamento feito pela IHS Markit. A leitura pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) também apontou queda, mas ficou acima do esperado por analistas. Os dados fracos pesaram sobre os índices.

As operações de hoje ocorreram às vésperas da reunião de decisão monetária do Fed. A expectativa de analistas é que o banco central anuncie o tapering, depois de 20 meses do programa de compras de ativos por conta da pandemia. Investidores também monitoram os pacotes econômicos negociados pelo presidente Joe Biden. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse esperar que os projetos sejam aprovados nesta ou na próxima semana.