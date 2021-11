Grazi Massafera curte viagem no Ceará ao lado do suposto namorado, saiba mais!

01/11/2021 | 16:10



Como você já viu no ESTRELANDO, recentemente Grazi Massafera e o seu novo affair, Alexandre Machafer foram flagrados na praia de Iguape, no Ceará, de acordo com o colunista Leo Dias. No último dia 31, os dois ainda compartilharam fotos nas redes sociais nos mesmos lugares paradisíacos, dando a entender que um estava fotografando o outro, e interagiram publicamente, levando os internautas à loucura.

A musa comentou emojis na foto mais recente do rapaz no Instagram, assim como o diretor fez com ela, e também seguiu a mãe dele, Legeci Bastos, na rede social.

Para completar, o suposto casal ganhou um fã clube dedicado a eles e aparentemente, estão sempre dando uma espiadinha por lá, visualizando os Stories e interagindo com algumas postagens.

E ainda seguindo Leo Dias, eles até posaram juntos com alguns admiradores durante um passeio e esbanjaram simpatia. Uma fonte disse para o jornalista que Alexandre é um príncipe e bem tranquilo.