Passo a passo para você se tornar um nômade digital

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/11/2021 | 16:18



O termo “nômade digital” vem se popularizando. Basicamente, ele define um profissional que apenas precisa de uma boa conexão com a internet para desenvolver seu trabalho. Assim, as demandas são recebidas e realizadas de forma remota, bem como as entregas. Aqui, um dos principais benefícios está em atuar de qualquer lugar do mundo e estar em contato direto com culturas diferentes.

Ao levar em consideração que esta maneira de trabalhar vem sendo cada vez mais buscada e as posições remotas seguem em alta, Cristiano Soares, country manager da Deel, startup especializada em gestão de contratos e pagamentos para times internacionais, separou recomendações para ajudar os profissionais a se tornar um nômade digital. Confira!

1. Organização financeira

Acostumar-se com um novo estilo de vida pode dar aquele frio na barriga, mas garantir uma reserva financeira pode tornar a experiência mais tranquila. “Os primeiros dias podem parecer instáveis e desafiadores, mas com resiliência e foco, é possível conseguir oportunidades e fazer o que realmente gosta”, afirma Cristiano.

2. Qualificação profissional

Com a possibilidade de viajar pelo mundo e conhecer novas culturas, fica fácil colocar em prática novas atividades. Porém, é importante se dedicar para continuar evoluindo dentro da área de atuação escolhida. “Aposte em cursos de capacitação online e busque se qualificar o máximo possível para estar apto a novos desafios e conseguir preencher os gaps do mercado”, pontua o executivo.

3. Invista no inglês

O inglês é o idioma mais falado no mundo e ter essa habilidade pode abrir muitas portas – independentemente de trabalhar para uma empresa que tenha a língua como nativa ou não. “É fundamental conseguir se comunicar, tirar dúvidas e se relacionar. Para tal, o domínio do idioma se faz estritamente necessário”, diz Cristiano.

4. Encontre a profissão certa

Segundo o executivo, é importante escolher com atenção a profissão que será exercida, visto que nem todas permitem ser nômade digital. Algumas das mais visadas são as que envolvem tecnologia, produção de conteúdo, gestão de mídias sociais e vendas.