Luan Santana anuncia que lançará novo single

01/11/2021 | 15:18



Luan Santana irá divulgar a próxima música de trabalho dele na quinta-feira, 4. O cantor lançará o single Ilha, em todas as plataformas digitais. Será o quarto lançamento do artista pela Sony Music.

"Prepara o coração! No próximo dia 4 (quinta feira), às 21h, tem lançamento em todos os apps de música. 'Ilha' vem aí!", escreveu Luan Santana no Instagram e no Twitter.

A faixa é uma das que estão no EP The Comeback. O lançamento do clipe da música no YouTube será no dia seguinte, na sexta, dia 5 de novembro.